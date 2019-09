Passageiros ficam feridos após ônibus perder controle em ladeira

Manaus - Desgovernado, um ônibus da linha 041, da empresa Açaí, destruiu um muro de um terreno baldio e causou momento de desespero para os passageiros. O acidente aconteceu no inicio da noite desta segunda-feira (9), na rua Palmira, Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e informou que a equipe auxiliou na remoção de pelo menos três vítimas. Porém o numero exato de vítimas não foi divulgado até o momento.

O CBMAM ajudou, ainda, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na triagem e estabilização dos feridos para o devido transporte.

As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da capital. Informações preliminares dão conta que o motorista do coletivo teve um dos olhos perfurados e foi levado para o Hospital 28 de Agosto.

Descaso

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Representante da empresa e do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) estão no local da ocorrência.

Uma fonte informou ao Em Tempo, que a frequente falta de manutenção em ônibus da Açaí pode ter contribuído para o acidente. "Possivelmente o carro ficou sem freio na ladeira. Os trabalhadores dessa empresa são obrigados a trabalhar com os veículos em péssimas condições", disse.