PAM Codajás inicia projeto para ampliar horário de atendimento

A Policlínica Codajás lança neste mês de setembro o projeto Regula+Codajás, que tem o objetivo de agilizar as consultas internas pelo Sistema de Gestão da Saúde – Hygia. Além disso, no próximo mês, irá ampliar o horário de atendimento ao público.

O projeto da policlínica é inspirado no Regula+Brasil que, em três meses, reduziu em 48% a fila de espera para consultas em seis especialidades no Amazonas – Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Proctologia, Ortopedia e Urologia.

De acordo com a diretora da policlínica, Aída Cristina Tapajós, após um estudo realizado na unidade, foram verificadas quais situações impactavam no atendimento ofertado aos usuários.

“Assim que assumi a direção da unidade, observei que não estávamos alcançando as metas e que nosso faturamento estava baixo, então foi feita uma análise de situações, como o absenteísmo, quadro de servidores e fluxo interno de trabalho. A partir dessa análise, elaboramos o novo projeto com foco na melhoria do atendimento”, disse.

O Regula+Codajás prevê a organização da agenda interna de atendimentos, não regulados pelo Sistema de Regulação (Sisreg), como consultas psicológicas e o programa de acompanhamento do pé diabético.

Conforme a direção da policlínica, o agendamento interno não ficará restrito ao setor onde o serviço é ofertado. “Atualmente a agenda é setorial e, após a implantação do programa, passará a ser eletrônica pelo Hygia, para que os demais setores tenham acesso, minimizando perdas de informações e organizando o fluxo de trabalho”, explica a diretora.

Horário ampliado

A unidade também se prepara para ter o horário de atendimento estendido até as 19h para garantir maior acesso aos usuários, ampliando a oferta de serviços e assim diminuir a fila de espera. A previsão para início do novo horário de funcionamento será no mês de outubro.



No dia 30 de setembro, servidores da unidade participam de um seminário para apresentação e validação da nova ambiência da policlínica com a implantação do novo horário de atendimento.

*Com informações da assessoria