Bombeiros explica cuidados para evitar afogamento em balneários

Manaus - O calor intenso do verão é um grande estímulo para aproveitar a folga e ir se refrescar em flutuantes, igarapés e piscinas. Além do protetor solar, cuidados para evitar afogamentos são essenciais. Os principais alertas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) são de se ter moderação com bebidas alcoólicas e atenção com a profundidade dos rios e com as crianças nesses locais.

De janeiro a junho deste ano, 55 mortes por afogamento foram registradas no Amazonas. Segundo o major do CBMAM, Ricardo Guerra, o cidadão precisa observar o lugar escolhido para o banho e se certificar de condições de segurança, principalmente para uma situação de emergência.

“É de extrema importância que o cidadão se certifique que o ambiente seja seguro, que tenha salva-vidas civis ou militares e sinalização de profundidade no local”, pontua Guerra.

A recomendação é priorizar balneários com salva-vidas, pois caso alguém se afogue haverá um profissional capacitado para realizar procedimentos de reanimação. O uso de bebidas alcoólicas é um complicador, pois, na hora da emergência, a embriaguez atrapalha a tomada de decisões por quem está se afogando ou por quem pode chamar socorro.

Além do protetor solar, cuidados para evitar afogamentos são essenciais | Foto: Divulgação

“É preciso tomar cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas, com a profundidade dos rios e, principalmente, com crianças, idosos e pessoas com deficiência nas piscinas dos balneários e condomínios”, aconselha Ricardo Guerra.

Crianças exigem atenção redobrada, seja em rios, igarapés ou piscinas. O ideal é sempre mantê-las com coletes salva-vidas, que podem ser adquiridos a partir de R$ 40.

Mesmo sabendo nadar, é importante não extrapolar limites ou mergulhar em locais perigosos. “A recomendação mais importante, e que deveria ser uma prática constante, é que as pessoas pudessem ir para esses balneários tendo uma noção básica de natação, justamente para conseguir escapar de uma situação de risco”.

Em caso de acidentes, tentar prestar o socorro sem preparo pode ser um risco a mais. Por isso, é ideal buscar guarda-vidas e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros.

*Com informações da assessoria