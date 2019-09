Feira da FAS seleciona expositores para edição de outubro

Manaus - Empreendedores interessados em participar da 16ª Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), que ocorre no dia (6) de outubro, têm até quinta-feira (12) para se cadastrar através do site: www.fas-amazonas.org . As inscrições são voltadas para as áreas de gastronomia, jardinagem e variedades como artesanato, design, decoração, moda, entre outros.



Com objetivo de facilitar o cadastro de expositores na feira, foi lançado no mês passado um formulário único válido para todas as edições do ano. Quem já fez o cadastro no mês anterior não precisa mais se inscrever nesta edição do evento, considerado o maior da cidade quando o assunto é economia verde, criativa e solidária.

“Agora não é mais necessário realizar nova inscrição todo mês. O formulário é único e fica disponível para as pessoas se inscreverem a qualquer momento. No entanto, a cada edição da feira fazemos uma seleção de quais expositores participarão. Aqueles que ainda não fizeram o cadastro e desejam participar da feira de outubro, precisam se inscrever antes da data da seleção, que será feita a partir desta sexta-feira”, explica a organizadora do evento, Paula Gabriel.

O resultado do processo de seleção será anunciado no próximo dia (16), através dos canais de comunicação da FAS e no Instagram da feira (@feiradafas). Os empreendedores aprovados serão convocados, via e-mail, para uma reunião obrigatória com a organização do evento, no dia 21 deste mês, das 8h às 12h, na sede da fundação, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque 10. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail f[email protected] .

*Com informações da assessoria