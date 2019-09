De forma inédita, Seped visita e leva fomento a Boca do Acre

Boca do Acre - A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) esteve pela primeira vez no município de Boca do Acre, nesta segunda-feira, (9). O intuito da visita, além de conhecer as demandas do segmento no local, era o de anunciar o fomento no valor de R$ 135 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boca do Acre (Apae/Boca do Acre).



Esta é a primeira vez que uma Organização da Sociedade Civil (OSC) do município vai receber incremento do Governo do Estado por meio da Seped.

“É de suma importância para a necessidade de nossos especiais a chegada desse benefício. As demandas estão crescendo muito, e o fomento vai nos ajudar a dar melhor qualidade de vida à pessoa com deficiência e dar mais acessibilidade também, propiciando maior participação da família junto conosco”, disse o presidente da Apae da cidade, Edmo Carneiro.

Em Boca do Acre, a titular da Seped , Viviane Lima, visitou as instalações do local que, com o fomento, poderá garantir o atendimento a 250 famílias, sendo maioria as que possuem crianças e/ou adolescentes com deficiência. Na Apae do município são oferecidos serviços de assistência social, psicologia, fisioterapia, dentre outros.

“É com muita felicidade que a Seped vem pela primeira vez a Boca do Acre. Aqui, eles estão fazendo um trabalho magnífico e queremos, com certeza, trazer mais políticas públicas para cá, como determina o governador Wilson Lima”, salientou Viviane.

Ainda essa semana, a Seped vai estar nos municípios de Lábrea e Humaitá.

*Com informações da assessoria