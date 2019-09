Nota Fiscal Amazonense sorteia R$ 100 mil nesta quarta

Mais de R$ 100 mil serão sorteados ao vivo, nesta quarta-feira (11), no 49º Sorteio Mensal da Nota Fiscal Amazonense. O evento, que acontece às 12h30, na sede da TV Cultura, será transmitido ao vivo no canal 2.1 da TV aberta e também nas páginas oficiais de Facebook e Instagram do Governo do Amazonas e da Secretaria de Fazenda (Sefaz-AM).

Nesta quarta-feira, serão sorteados sete prêmios de R$ 5 mil, dois prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 20 mil. Concorrem os contribuintes que estão cadastrados no site da campanha ( www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br ) e pediram pelo menos R$ 50 em notas fiscais com CPF no mês de agosto.



Grande ganhador do último sorteio, em agosto, o analista de investimentos Crysthiano Ferreira foi o vencedor do prêmio de R$ 20 mil no mês de agosto. Disse que, por insistência da esposa, se cadastrou na campanha e passou a colocar o CPF na nota no ato de suas compras. Sem acreditar muito que poderia ser sorteado, acabou, por fim, mudando de opinião.

“Eu fiquei muito feliz, minha família está feliz, e eu digo pra todas as pessoas que não acreditavam até ontem, como eu também, que tinha muita dúvida, que acreditem, botem seu CPF na nota que vocês podem ser os próximos contemplados”, diz ele.

Situação parecida viveu a autônoma Carla Homara Brandão, vencedora de um dos prêmios de R$ 5 mil. “Quem me deu a notícia foi uma prima”, diz ela, que sequer acompanhava o sorteio. “Eu me cadastrei no início da campanha. Nunca pensei que fosse ganhar. Não acompanhava, nunca acompanhei. Agora vou acompanhar sempre”.

Sorteios diários

Os sorteios mensais, porém, não são a única forma de premiação da Nota Fiscal Amazonense. Diariamente, a campanha premia contribuintes que pediram CPF em notas fiscais de qualquer valor por meio dos chamados sorteios instantâneos. São seis de R$ 200 e um de R$ 1.000, todos os dias, e que caem direto na conta do cidadão cadastrado.

“A Campanha está envolvendo a sociedade amazonense. Hoje já temos mais de 315 mil pessoas cadastradas, é uma campanha que venho pra ficar. Então, quem ainda não tem o seu cadastro, que faça e que concorra mensal e diariamente aos prêmios da campanha. Boa sorte!”, diz o coordenador do Núcleo de Educação Fiscal da Sefaz-AM, Neiraldo Dixo.

Como se cadastrar

Para participar da campanha, basta se cadastrar no site www.nfaamazonense.sefaz.am.gov.br . Lá, o cidadão deve indicar a entidade social que gostaria de vincular à sua conta, assim como a conta bancária para o recebimento do prêmio. No mesmo site, o contribuinte pode também recuperar notas fiscais perdidas (quando pedidas com inclusão de CPF), denunciar sonegação fiscal, entre outros serviços.

A campanha

A campanha Nota Fiscal Amazonense é coordenada pelo Núcleo de Educação Fiscal (NEF) da Sefaz-AM e tem o objetivo de combater a sonegação e estimular a arrecadação tributária do estado. Criada em 2016, a campanha já pagou cerca de R$ 9 milhões para mais 12 mil contribuintes e entidades sociais em 16 municípios do Amazonas.

*Com informações da assessoria