Mutirão de Cirurgias desafoga fila de espera em Carauari

Manaus - A Unidade Hospitalar de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus) recebeu, entre 2 e 4 de setembro, o 5º Mutirão de Cirurgias com a realização de mais de 100 procedimentos. A ação foi possível devido à parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), a prefeitura do município e contou ainda com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Belarmino Lins.

Durante os três dias de mutirão, foram realizados 17 tipos de cirurgias como histerectomia, hérnia, colecistectomia (vesícula) e hidrocelectomia. Ao todo, foram executados 101 procedimentos em 66 pacientes de Carauari e dos municípios de Juruá e Itamarati.

O secretário executivo do Interior, da Susam, Cassio Roberto do Espírito Santo, destacou a importância da parceria entre estado e município e elogiou a iniciativa da Prefeitura de Carauari.

“O trabalho beneficia diretamente o usuário do interior. Estamos fortalecendo essas ações com as prefeituras, que estão mais à vontade para investir na média e alta complexidade, a partir da injeção, pelo Governo do Estado, de recursos do FTI (Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas”.



Comodidade

De acordo com o secretário municipal de saúde de Carauari, José Maria Santiago, o mutirão evitou que os pacientes deixassem o município para se submeter à cirurgia na capital.

“Os pacientes aguardavam por essas cirurgias que seriam feitas em Manaus, o que para eles chega a ser um desconforto, porque muitos não possuem parentes na capital e teriam dificuldades com acomodação. Já com a cirurgia realizada aqui no município, ele pode ter a ajuda da família durante a recuperação”.

Estrutura

A Susam enviou para o município, insumos químicos cirúrgicos e farmacológicos, além de disponibilizar o transporte dos profissionais de saúde. O mutirão contou com quatro cirurgiões, sendo um ginecologista, além de um instrumentador cirúrgico e de um médico anestesiologista.

Em cinco edições, o mutirão de cirurgias no município já atendeu mais de 600 pacientes e, conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Carauari, a execução de cirurgias no modelo de mutirão, possibilita diminuir o tempo de espera dos pacientes.

