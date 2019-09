Vazamentos interrompem fornecimento de água na Zona Oeste de Manaus

Manaus – Moradores do bairro do Santo Antônio e Ponta Negra reclamam da falta de água na região e na demora na implantação das adutoras. Ainda são relatadas situações de má qualidade da água fornecida nas torneiras, que ,por vezes, tem tonalidade escura e viscosa.

Dois vazamentos de águas simultâneos nas redes de 120 milímetros e uma adutora de 500 milímetros interrompem o fornecimento de água na Zona Oeste de Manaus. Os rompimentos estão localizados na Avenida Coronel Teixeira e rua Raul de Azevedo, a situação é tratada desde a manhã de terça-feira (10).

Por questões de segurança dos trabalhadores que atuam na obra e pela complexidade da intervenção, dadas as dimensões das tubulações, foi necessário esvaziar os reservatórios que abastecem a região Oeste da cidade.

As equipes da concessionária se revezaram durante o dia para concluir os trabalhos da melhor e mais rápida maneira possível. A intervenção na Ponta Negra foi finalizada na tarde de ontem. Já no Santo Antônio, as equipes estão atuando até o momento, quarta-feira (11).

Por conta disso, algumas áreas dos bairros Santo Antônio, Glória, São Jorge, Vila da Prata, Conjunto dos Bancários e Vitória-régia seguem apresentando oscilações no fornecimento de água tratada.

A previsão é que o serviço na adutora esteja finalizado ainda na manhã de hoje e que a normalização do abastecimento se dê durante o dia.

É importante destacar que, devido ao longo período da intervenção, algumas localidades levarão mais tempo que outras para ter o abastecimento estabilizado, mas a concessionária estima que até o fim do dia tudo esteja normal.

A Águas de Manaus reforça que ocorrências que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada nos nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

*Com informações da assessoria