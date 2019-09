Feijoada do Amor arrecada recursos para casal de Manaus

Wilton e Cristiane fazem campanha para realizar o sonho do casamento | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Quase todo mundo sabe que o casamento é o sonho de muitos casais e por vezes o custo para fazer uma cerimônia é caro. Por essa razão, os noivos Wilton Borges e Cristiane Mota decidiram unir esforços para conseguir realizar seu grande sonho.



A história começou com o pedido, feito há cerca de três meses pelo Designer Wilton Borges, porém, o casal não tinha condições. Então a noiva Cristiane, que é ciclista e artesã resolveu unir as duas paixões para dar forças na campanha de arrecadação.

A bike foi decorada com flores e corações, e chama atenção por onde passa. E a mensagem de amor anima os curiosos e emociona casais que contribuem com 1 real, em troca recebem o pirulito do amor como forma de agradecimento.

“Estamos desde julho na campanha ‘Queremos Casar’, que iniciou no Largo São Sebastião, apenas com a bike, e nós percebemos que a nossa atitude influenciou muitos casais, até presenciamos pedidos de noivado na nossa frente. O espaço foi cedido sem custo, assim como as atrações que se apresentarão na feijoada são amigos nossos, que conhecem nossa história e querem contribuir com a realização do nosso sonho", conclui a noiva.

Feijoada do Amor

Wilton e Cristiane fazem campanha para realizar o sonho do casamento. | Foto: Divulgação

No dia 28 de setembro será realizada a ‘Feijoada do Amor’, no Clube Atlético Rio Negro, localizado na Avenida Epaminondas, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

O evento vai reunir várias atrações que se apresentam voluntariamente e a feijoada tem faixas de preços variados para crianças e adultos. O espaço também foi cedido em benefício da campanha.

Todos os valores arrecadados serão convertidos para a realização do casamento.

Os tickets para feijoada podem ser adquiridos através dos fones: (92) 991427210 ou (92) 991387270

Serviço:

O quê – Feijoada do Amor – Casal Wilton e Cristiane

Quando - sábado, 28/9

Horário – 12h

Onde – Atlético Rio Negro Clube, localizado na Avenida Epamimondas, Centro.

Quanto – Crianças de 6 a 12 anos R$10, Adulto R$20, Casal R$30.