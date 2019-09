Prefeito de Manaus anuncia terceira fase do programa "Requalifica"

“Estamos com R$ 100 milhões em caixa para fazer um bom ‘tapa-buraco’ em auxílio ao recapeamento que Manaus está fazendo”, disse o prefeito Arthur Neto , ao ser questionado sobre os andamentos das obras do programa Requalificação Urbana e Viária, o “Requalifica”. O prefeito anunciou, ainda, que vai lançar a terceira fase do “Requalifica” na próxima segunda-feira (16).

A declaração foi dada durante a durante a entrega de certificados a alunos que participaram das capacitações ofertadas por órgãos da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira (11) , na sede da Secretaria Municipal de Finanças (Semef) , localizado no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Na ocasião, 112 pessoas receberam um certificado que confirmam a participação em cursos voltados ao empreendedorismo ofertados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e pelo Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), no primeiro semestre de 2019.

O titular da Semtepi, Marcos Pessoa afirmou que as conclusões dos cursos possibilitam que os empreendedores ampliem conhecimentos e estejam aptos para o mercado de trabalho. "O nosso sentimento é tornar Manaus mais empreendedora, possibilitando cursos onde as pessoas possam ter seus conhecimentos ampliados.

As capacitações empreendedoras fazem parte dos projetos Inova Manaus e Decolar (Consultorias). Parte integrante do projeto Inova Manaus , o Empretec foi ofertado a partir de recursos da secretaria , em uma parceria publico-privada com o Sebrae-AM, sendo cem vagas disponibilizadas. Pelo menos 98 participantes serão certificados.

O Empretec é uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios | Foto: Izaías Godinho

O Empretec é uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios. A capacitação proporciona o amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e as chances de permanência no mercado.



A segunda parte do projeto Decolar ofereceu consultoria na área alimentícia, atendendo restaurantes, lanchonetes, mercadinhos, açougues e demais estabelecimentos a respeito de gestão de estoque, embalagem de produtos, rotulagem nutricional, adequação a legislação. Procedimento operacional padrão e manual de boas práticas de fabricação.