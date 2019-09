Setrab divulga lista definitiva de selecionados para exposição

Manaus- A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) divulga, nesta quarta-feira (11), a lista definitiva dos selecionados para participar do 13° Salão do Artesanato, em São Paulo (SP), que acontecerá no período de (9) a (13) de outubro de 2019, e da 30ª Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte (MG), que ocorrerá no período de (3) a (8) de dezembro de 2019.

Entre os classificados, há artesãos e entidades representativas de diversos municípios do Amazonas, os quais representarão o estado na exposição e comercialização de produtos artesanais da região. No local, haverá exposição de vários estados, e cada artesão terá um espaço coletivo de 35 m².

O processo de seleção ficou a cargo de uma Comissão Técnica de Curadoria e Seleção definida pela Setrab, que avaliou os seguintes critérios: referência à cultura popular, linguagem própria, tradição, criatividade, consciência ambiental, inovação, expressão contemporânea e apresentação.

*Com informações da assessoria