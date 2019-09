Mutirão do Procon Manaus realiza mais de mil atendimentos

Manaus - Mais de mil pessoas foram atendidas no primeiro dia da 2ª edição do Mutirão de Conciliação e Renegociação de Dívidas de 2019, nesta quarta-feira (11), na sede do Procon Manaus, na Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

Os consumidores puderam renegociar dívidas e resolver problemas com as concessionárias Águas de Manaus, Amazonas Energia e Claro/Net.

“Está sendo uma oportunidade especial para os consumidores. É a hora dos clientes dessas empresas aproveitarem as condições de parcelamento e outras vantagens para quitarem as dívidas e terem o nome retirado dos serviços de proteção ao crédito como o SPC e o Serasa. Mesmo que os débitos sejam muito altos, em situações normais os consumidores não têm acesso a essas condições oferecidas pelas concessionárias no Mutirão de Conciliação e renegociação”, declarou o secretário-interino da Semdec, Rodrigo Guedes.

Facilidades

A empresa Águas de Manaus, por exemplo, está retirando os juros e as multas por impontualidade (atraso) de pagamento em todos os casos de acordo. A concessionária de águas ainda oferece o parcelamento de até 12 vezes no cartão de crédito sem juros e o parcelamento em até 120 vezes na fatura que é enviada mensalmente ao consumidor - nesses dois tipos de parcelamento o consumidor paga apenas os juros do financiamento, que é de 1% ao mês.

No caso da empresa Amazonas Energia, se o cliente pagar à vista tem desconto de 100% da multa, juros e correção. Em parcelamentos em até 12 vezes, é preciso dar 5% de entrada com abatimento de 90% dos juros e multas e 80% do valor da correção (nesses casos o juro do parcelamento é de 0,5% ao mês). A partir de parcelamentos de 13 vezes a 60 vezes, é necessário dar 10% de entrada com juro de 0,5% ao mês e descontos de juros, multas e correções que variam de 10% a 80%, de acordo com cada caso. Em todas as situações citadas anteriormente, a cobrança do parcelamento vem nas faturas.

A Amazonas Energia também possibilita o pagamento no cartão de crédito, sendo que a entrada pode ser paga na modalidade crédito a vista e os débitos das faturas poderão ser parcelados em até seis vezes sem juros.

Já a Claro/Net está oferecendo até 80% de desconto sobre o valor do débito do cliente de acordo com cada caso. O parcelamento da dívida pode ser feito em até 12 vezes no boleto com o pagamento da primeira parcela em até 7 dias corridos.

“Nesta quinta-feira, dia 12, vamos continuar com o mutirão de 8h até as 14h. Todos que chegarem dentro desse horário vão ser atendidos, e para o conforto dos consumidores estamos oferecendo wi-fi liberado, água, café e bolacha”, informou Guedes.

O Mutirão de Conciliação e Renegociação de Dívidas faz parte de uma série de ações do Procon Manaus, em alusão ao 29º aniversário do Código de Defesa do Consumidor.

*Com informações da assessoria