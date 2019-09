Prevenção ao suicídio é assunto em roda de conversa

Manaus - Como parte do Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre prevenção ao suicídio, a Prefeitura de Manaus promoveu na manhã desta quarta-feira (11), uma roda de conversa abordando o tema “Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio”. A programação aconteceu no auditório do Complexo de Saúde Oeste, no bairro da Paz, tendo como público-alvo profissionais que atuam em Unidades de Saúde da zona rural de Manaus.

De acordo com a gerente da Rede de Atenção Psicossocial, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), psicóloga Efthimia Haidos, a roda de conversa foi organizada como parte da programação do Setembro Amarelo, e que contempla profissionais dos cinco Distritos de Saúde (Disas) Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural, com o objetivo de abordar o suicídio e as formas de prevenção, maneiras de ajudar e como encaminhar o paciente na rede de saúde.

Ela também chama a atenção para o fato de que a maioria dos casos de suicídio está associada a algum tipo de sofrimento psíquico intenso ou transtorno mental, o que inclui depressão, bipolaridade e esquizofrenia.



Roda de conversa



A programação com profissionais do Disa Rural foi conduzida pela psicóloga Naradja Varela, que há três anos atua na prevenção ao suicídio.

A roda de conversa reuniu profissionais que atuam nas quatro unidades de saúde terrestre do Disa Rural e em duas da área ribeirinha, incluindo médicos, enfermeiros, diretores e cirurgiões-dentistas. O mesmo trabalho de orientação será feito junto aos profissionais de outros 11 serviços de atendimento fluviais ao longo dos rios Amazonas e Negro.

*Com informações da assessoria