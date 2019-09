Vídeo: Pichações alertam para o risco de assalto em Manaus

Manaus - Moradores e usuários do transporte público reclamam de frequentes assaltos na avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, localizada no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Com pichações em muros em ponto de ônibus no local , os residentes da área alertam a população e reivindicam por mais policiamento no local.



Um morador que preferiu não revelar a identidade, responsável pelas frases nos muros, afirmou que já presenciou a ação de três suspeitos nas proximidades. O residente salientou que os assaltos são feitos diariamente, principalmente em horário noturno. “Escrevemos isso no muro, porque a população já está cansada de ser roubada. Um dos homens que praticam assaltos já chegou a ser preso, mas por ser em área de mata, eles sempre conseguem fugir”, frisou o morador.

A dona de casa Maria da Silva, que vive há seis anos na Comunidade Indígena Paxiubal, afirmou que após os assaltos , os suspeitos se escondem na comunidade. “As paradas são longes uma das outras e isso torna a situação mais complicada para quem anda de ônibus. Já assaltaram em uma parada em frente às nossas casas e depois se esconderam na comunidade”, frisou a mulher.

O responsável pela 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), tenente PM Gadelha, disse que o policiamento na área é constante e frisou que a área de mata facilita a fuga dos suspeitos | Foto: Izaías Godinho

O responsável pela 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), tenente PM Gadelha, disse que o policiamento na área é constante e frisou que a área de mata facilita a fuga dos suspeitos. “Conseguimos prender um homem que assaltou uma parada de ônibus. Mas a mata facilita muito a fuga deles. Entretanto, a polícia faz as incursões no meio do mato e as buscas”, frisou o policial.



A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), informou ao Portal EM TEMPO que o patrulhamento nas redondezas nos bairros Terra Nova, é realizado por viaturas motorizadas de duas e quatro rodas da 18ª Companhia Interativa Comunitária (18ª CICOM), Unidade responsável pelo policiamento na área mencionada.

A PM também disse que são realizados Pontos de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV’s), que são viaturas postas em locais estratégicos, “visando ter maior proximidade com os frequentadores do local, além de agilizar o atendimento das ocorrências naquela região”.

Em relação às denúncias, a PM-AM orienta que as vítimas efetuem o registro no distrito integrado de polícia (DIP) da área, para fins de investigação da polícia judiciária.



Assista a matéria completa do Portal Em Tempo: