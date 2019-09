Mesa Brasil no Amazonas recebe cerca de quatro toneladas de Pirarucu

Manaus- O programa Mesa Brasil do Sesc Amazonas recebeu na manhã desta quinta-feira, (12), cerca de quatro toneladas de Pirarucu em natura, de uma apreensão feita pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema). A doação será destinada a entidades cadastradas no programa.



“A parceria com a Dema é de extrema importância para o programa, há alguns anos recebemos doações que são encaminhadas para instituições assistenciais, onde existem pessoas que não têm do que se alimentar. Agradecemos muito e esperamos consolidar ainda mais essa parceria, para que possamos ajudar cada vez mais essas entidades”, disse o coordenador do Mesa Brasil no Amazonas, Elinaldo Barbosa.

O Mesa Brasil é um programa de Segurança Alimentar e Nutricional voltado para os brasileiros com menos oportunidades. Visa a contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. É um projeto de inclusão social, baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos.

*Com informações da assessoria