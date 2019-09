PACs são pontos de arrecadação da campanha 'Doe um brinquedo'

Manaus- Até o dia 1º de outubro, as unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), administradas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), também serão pontos de arrecadação da campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”, realizada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com a VII Maratona Kids.



A ação arrecada brinquedos a serem doados às crianças de Manacapuru durante a Corrida dos Curumins, que acontece no município no dia (12) de outubro (Dia das Crianças). Para participar, basta entregar os itens em qualquer ponto de arrecadação.

“Essa é uma iniciativa muito impactante, não só para quem vai receber os donativos como também para quem doa. Nós não poderíamos ficar fora dessa corrente de solidariedade”, afirma a titular da Sejusc, Caroline Braz. “A nossa expectativa é ajudar o máximo de pessoas”.

Demais postos

Os brinquedos também podem ser entregues de segunda a sexta, das 8h às 17h, na sede da Sejusc, localizada na rua Bento Maciel, 2, conjunto Celetramazon, Adrianópolis. A arrecadação nos PACs da capital ocorre no mesmo período.

Também são pontos de coleta as sedes da Sejel, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro; do FPS, situado na Sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, no bairro Compensa; e da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), na avenida Sete de Setembro, Centro, além dos Centros Culturais do Estado.

A VII Maratona Kids

Corrida dos Super-Heróis, também parceira da campanha, acontece no dia 6 de outubro, na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, também arrecadará doações durante a competição.

*Com informações da assessoria