Vídeo: operação Korubo destrói balsas de garimpo ilegal no Rio Jutaí

Mais de 50 balsas de garimpo ilegal que operavam nos rios Jutaí, Curuena e Mutum, no município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus), foram destruídas durante a Operação Korubo, realizada para reprimir a extração ilícita de minérios na região.

Mais de 40 policiais federais, fiscaisdo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) participaram da operação, iniciada na segunda-feira (9) e encerrada hoje (13). O nome Korubo faz referência a um dos povos isolados que habitam a região.

A operação foi realizada a partir do diálogo iniciado em abril deste ano, entre as instituições com atribuição para atuar na resposta ao problema, depois que o Ministério Público Federal foi informado sobre a presença maciça de garimpeiros ilegais na região do rio Jutaí. A partir da instauração de procedimento de investigação foi elaborado um plano de ação envolvendo o Exército Brasileiro, o Ibama, a Polícia Federal e a Funai.

A destruição das dragas e balsas utilizadas para a extração ilegal de minério foi recomendada pelo MPF, que considerou, pelas localização, impossível apreender os bens. Os únicos acessos ao local são por via fluvial – estando os rios com níveis muito baixos nesta época do ano – ou aérea, e não há bases de apoio nas proximidades. Após a fase ostensiva da operação, será feita a análise do material apreendido.

Atuação interinstitucional

Em junho deste ano, foi realizada reunião, na sede do MPF na capital amazonense, em que o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) apresentou informações sobre a região. Além do MPF, estiveram presentes representantes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Agência Nacional de Mineração (ANM), além de Ibama e Funai por videoconferência em Brasília.

O MPF reuniu também com o governador do Amazonas, Wilson Lima, em 29 de agosto, para tratar, dentre outras questões, do garimpo ilegal da região do Jutaí. Foi discutida não apenas a necessidade de ações pontuais, mas também a criação de base permanente na região, além do encaminhamento das questões sociais relacionadas à temática.

*Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo