Curso de pedreiro é oferecido aos internos do Ipat

A iniciativa pretende dar oportunidade para os reeducandos | Foto: Divulgação/Seap

Manaus - Internos do Instituto Prisional Antônio Trindade (Ipat), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), recebem pela primeira vez, o curso de pedreiro. A capacitação iniciou na quarta-feira (11) e é resultado da parceria entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a empresa de cogestão Umanizzare Gestão Prisional, através do programa Núcleo de Aprendizagem Profissionalizante (NAP).

As aulas estão sendo ministradas pela professora Sônia Reis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com carga horária de 100h. A iniciativa pretende dar oportunidade para os reeducandos que desejam receber capacitação ainda em situação de aprisionamento e fazer parte dos projetos para remição de pena.

Os 15 internos receberão instruções de nivelamento, unidade de medida, argamassa, concreto, traços e outras funções | Foto: Divulgação/Seap

Os 15 internos que iniciaram o curso receberão instruções de nivelamento, alinhamento, esquadrejamento, prumo, unidade de medida, argamassa, concreto, traços e outras funções práticas, próprias da construção civil. Dentro do aprendizado teórico estão temas como normas de segurança, proatividade, zelo com material, qualidade do trabalho e outros.

Para a coordenadora de projeto da Umanizzare, Maria Domingas Printes, o curso profissionalizante é de grande importância para o interno, pois, ao retornar para o convívio em sociedade, ele já possuirá uma oportunidade de recomeço para sua vida.

“O curso estimula hábitos positivos perante a sociedade, o que permite preparar o reeducando para desenvolver uma atividade de rentabilidade. Dessa forma, podemos participar na ressocialização do apenado e inseri-lo no mercado de trabalho”, observou.

Prática

O aprendizado será posto em prática na própria unidade, nas reformas e construções. Os trabalhos poderão se estender para atividades extramuros, como prédios públicos.

Capacitação

Somente neste ano, além do curso de pedreiro, o Ipat também ofereceu capacitação para barbeiro e pintor predial.

