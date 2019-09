Professor do AM participa de evento realizado pela Embaixada da Suécia

Manaus - Para marcar a abertura oficial das Semanas de Inovação Suécia-Brasil 2019, acontecerá na segunda-feira (16), das 14h às 17h, o debate "Hélice Tríplice Suécia-Amazonas: inovação e empreendedorismo", que ocorrerá no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), localizado na avenida Joaquim Nabuco, no Centro, na Zona Sul.

O debate vai abordar de que forma a Suécia e o Estado do Amazonas têm aplicado o modelo de cooperação Hélice Tripla entre universidade-indústria-governo na sua busca por inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável.

Salvio Rizzato, professor da UEA e coordenador sistêmico da Incubadora da UEA (InUEA), participará do “Painel 1: Inovação, Confiança e Sistemas Automatizados”, no qual vai mostrar algumas ações que a Universidade, através da Agência de Inovação (AGIN/UEA), tem feito em parceria com empresas e governo para benefício da sociedade.

O evento é realizado pela Embaixada da Suécia, Consulado da Suécia em Manaus, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Nilton Lins.

Estão confirmadas na mesa de abertura as participações do vice-ministro sueco da Inovação, Emil Högberg, da nova embaixadora da Suécia no Brasil, Johanna Brismar, do diretor regional do Senai-AM, Rogério Azevedo Pereira, e do coordenador de Pesquisas do Inpa, João Vicente Braga.

A programação do evento contará com a exibição de três painéis que abordarão os temas “Inovação, Confiança e Sistemas Automatizados”, “Comercialização da pesquisa amazônica através do modelo Hélice Tripla” e “Valor na Cadeia de Reciclagem”, além de um coffee break, coquetel e networking.

*Com informações da assessoria