Após manobra irregular no trânsito, Mulher morre ao cair de moto

Caso ocorreu na noite de sábado | Foto: Divulgação

Manaus - Na noite do último sábado (14), uma mulher, identificada como Rosa Santos Almeida, de 29 anos, morreu após a moto em que estava no banco carona perder o controle. A vítima caiu no meio fio da via, onde bateu fortemente a cabeça, na Avenida Coronel Teixeira – sentido bairro/Centro -, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste da capital.

Segundo informações, Rosa estaria discutindo com Jones Lima Moura, de 29 anos de idade, que conduzia e moto e, após uma manobra do condutor de um carro modelo HB20, de cor branca e placas não identificadas, o motorista da motocicleta, que dirigia em alta velocidade, perdeu o controle da direção e, com isso, Rosa caiu do veículo.

De acordo com policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi socorrida, mas morreu ainda no local. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo. Jones foi encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. O motorista do HB20 fugiu do local do acidente, sem prestar assistências às vítimas.

O casal retornava de um balneário, localizado no bairro Ponta Negra, quando sofreu o acidente. Até a publicação desta matéria, o condutor do veiculo HB20 ainda não havia sido localizado ou identificado.