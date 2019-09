Vídeo: pais de alunos denunciam assédio e agressões nos CMPMs

A Alem decidiu intervir nos recorrentes casos de denúncias | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Representantes da Associação de Pais, Mestres e Comunitários (APMC) dos colégios da Polícia Militar foram à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na última quinta-feira (12), para denunciar casos de agressões físicas cometidos por gestores contra professores, como também casos de assédio moral e sexual contra estudantes. Ainda conforme as denúncias, pais de estudantes estariam sendo assediados em troca de vagas no colégio.

Denúncias

Entre os casos relatados pelos denunciante estão denúncias contra gestores com abuso de poder e violência.

Outra denúncia foi feita por mães de estudantes, que seriam assediadas sexualmente por diretores de colégio em troca de melhores notas para os filhos ou vagas para o próximo ano letivo.

Em agosto deste ano, um caso veio à tona após o professor de Língua Portuguesa, Anderson Pimenta Rodrigues ser agredido por um gestor do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM).

A vítima contou que a agressão foi apenas um dos problemas enfrentados contra o tenente-coronel Cesar Andrade, gestor do Colégio.

Reunião

Na tentativa de ouvir todos os envolvidos no caso, a comissão de Educação da Assembleia Legislativa marcou para a próxima quarta-feira (18) uma reunião com representantes dos colégios militares, da Seduc, do comando da Polícia Militar e das APMCs.

O objetivo é ouvir todos os envolvidos e buscar uma solução para o problema, além de identificar os gestores que estariam cometendo irregularidades na administração dos colégios.

