Urgente: avião de pequeno porte cai próximo ao aeroporto de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Uma aeronave de pequeno porte, de modelo e prefixo ainda não informados, caiu na Avenida Santos Dumont, nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O acidente aéreo aconteceu por volta das 13h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por um dos tripulantes, por volta das 13h20. Há informações que os passageiros estão presos dentro da aeronave, mas a informação ainda não foi confirmada.

Conforme os bombeiros, o helicóptero do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), fez um sobrevoo no local e avistou os tripulantes. Até o momento não há informação de vítimas fatais.