Vídeo: terceira fase do ‘Requalifica’ beneficia mais de 120 ruas

Manaus - Com a finalidade de beneficiar 121 ruas de todas as Zonas de Manaus, totalizando 76 quilômetros de novo asfalto, a terceira fase do "Programa de Requalificação Viária de Manaus - Requalifica" começou na manhã desta segunda-feira (16), na rua Alfredo Valois, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste da capital amazonense.

Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, as quatro primeiras fases do "Requalifica" deverão ser entregues até dezembro deste ano. Contudo, o prefeito afirmou que a quarta fase do programa já está em processo de licitação e que pretende realizar mais quatro fases do projeto para o ano que vem.

Arthur aproveitou o momento para anunciar que pretende lançar um programa que destinará R$ 100 milhões para o recapeamento das ruas paralelas às avenidas principais.

“Pretendo lançar um programa de R$ 100 milhões só para tapar buraco. Vamos tentar consertar e estabilizar o recapeamento não somente das avenidas, mas também das ruas adjacentes. Este programa vai ser lançado nos próximos dias”, destacou Arthur.

O programa

O ‘Requalifica’ chegou a marca de 98 quilômetros de vias recuperadas somente na primeira fase. Ao todo, mais de 205 ruas receberam os serviços de drenagem, recapeamento completo, além de novas calçadas, meio-fio e sarjetas onde foi necessário.

Já considerada a maior ação de recapeamento realizada por uma administração municipal na capital, o programa de recapeamento integra o pacote de obras em comemoração aos 350 anos da cidade.

Foram mais de 300 colaboradores e mais de 50 máquinas envolvidas na primeira etapa do programa, levando mais qualidade de vida e mais trafegabilidade para ruas de todas as zonas do município.

A primeira fase do "Requalifica" foi executada em quatro lotes, por quatro empresas experientes, que venceram processo licitatório e atuaram sob supervisão da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf)

