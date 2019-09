Vídeo: Corpo de Bombeiros resgata 10 vítimas de acidente aéreo

Manaus - O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou as dez vítimas do acidente com a aeronave Cessna 208b Caravan, que ocorreu por volta das 12h30 desta segunda-feira (16/09), a poucos metros de área da Infraero, próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona oeste de Manaus. As vítimas estão sendo atendidas nos Hospitais e Prontos Socorros (HPS) 28 de Agosto, João Lúcio, Platão Araújo e da Zona Norte (Delphina Aziz).

De acordo com a equipe do CBMAM, a aeronave caiu em área de mata e foi localizada graças ao apoio do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (PARA-SAR), da Força Aérea Brasileira (FAB), que sobrevoou o local e indicou o ponto exato em que estava o avião. A equipe dos Bombeiros também contou com o apoio do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), da Infraero, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e do Samu.

A PMAM auxiliou no isolamento do local próximo ao acidente, bem como no transporte da área de mata até o local onde se encontravam as ambulâncias do Samu e duas do CBMAM. Além das unidades de resgate, os Bombeiros direcionaram para a ocorrência uma viatura auto bomba tanque (abt-25) e quatro de apoio rápido.

Duas das dez vítimas do acidente aéreo são colaboradores do Governo do Amazonas. Tratam-se de Vanna Agostinho da Mota, 33 anos, presta serviço à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), por meio de contrato temporário firmado em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades), e de Francisco Pereira de Souza, 40 anos, funcionário comissionado da Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab).

Vanna e Francisco fazem parte do Conselho Estadual de Assistência Social e estavam a caminho do município de Maués para visitar o Conselho de Assistência Social da cidade, com o objetivo de colher informações para a realização da conferência municipal que discutirá a política da assistência social no estado. A Seas informou que as passagens foram compradas para ambos por meio da empresa que presta esse serviço para a secretaria.

Atendimento em hospitais – Os colaboradores do Governo do Estado estão sendo atendidos no HPS Platão Araújo, onde chegaram com quadro clínico inicial de fratura. Também foram levados para o mesmo hospital, Maria Cristina Magalhães, 51 anos, com suspeita de trauma no tórax e bacia; e Antônio José Maciel de Oliveira, 60 anos, com contusão na perna esquerda. Todos os atendidos no HPS Platão Araújo continuam em avaliações médicas mais aprofundadas.

No HPS 28 de Agosto, estão sendo atendidos Dilson Marcos Kovalski, 56 anos, com queimaduras e fratura; e Dilvete Nunes Magalhães, 45 anos, fratura na perna. Ricardo Lorentino Koba, 35 anos, que também foi atendido no 28 de Agosto, com dores na coluna e tornozelo, já teve alta. No HPS João Lúcio, está em atendimento o piloto da aeronave, Marcos Antônio Mousardo, com fratura na perna, e Dario Teixeira, 35 anos (em avaliação).

Outra vítima do acidente, André Costa de Oliveira Neves, está sendo atendido no HPS da Zona Norte Delphina Aziz, com quadro inicial de traumatismo craniano encefálico leve.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo