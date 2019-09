Aeroporto de Manaus tem operações suspensas após queda de avião

A interdição dos serviços aéreos ocorreu para que as equipes de resgate pudessem atuar em segurança | Foto: Divulgação

Manaus - Após da queda da aeronave C-208, matrícula PT-MHC, da companhia aérea Two Flex, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus, teve as operações de pouso e decolagem suspensas, entre 15h10 e 16h45 desta segunda-feira (16). A interdição dos serviços aéreos ocorreu para que as equipes de resgate pudessem atuar em segurança.



De acordo com a Infraero, cinco voos foram afetados: dois da Gol e um da Latam alternaram para Santarém (PA), um da Azul foi para Boa Vista e um da Gol retornou para a capital de Roraima.

O acidente

O voo partiu de Manaus para Maués às 12h26 (hora local) e caiu instantes após a decolagem, numa região de mata dentro da área do aeroporto. A ação de resgate foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (SALVAERO) de Manaus.



Por meio de nota a Infraero lamentou a queda da aeronave, e informou que enviou, assim que notificada, toda a sua equipe de resposta à emergência aeronáutica para auxiliar na ação de resgate. Com o acionamento do Plano de Emergência do Aeroporto e a atuação de todos os entes parceiros, o resgate da tripulação foi feito e todos foram socorridos com vida.