Pet Friendly: os estabelecimentos realmente são amigos dos animais?

Manaus - Ser um estabelecimento 'Pet Friendly' tem garantido a frequência de clientes que não dispensam a companhia e os passeios com seus animais. E cada vez mais espaços comerciais vêm adquirido o conceito para receber os pets e garantir o bem-estar de um público que foi responsável por movimentar cerca de R$ 20 bilhões em 2018, de acordo com dados divulgados pela Euromonitor.

Com uma boa perspectiva de mercado, os estabelecimentos que aceitam pets apresentam inovação e garantem a regularidade de seu público. Mas na prática, algumas restrições podem ser percebidas por tutores que têm a companhia frequente de seus pets: alguns estabelecimentos aceitam os pets apenas na permanência no colo de seus tutores, outros aceitam desde que esteja no espaço restrito onde podem ficar presos na coleira, e alguns não aceitam a presença dos pets como parte da política do local.

Estabelecimentos que aceitam sem restrições e a presença de pets está em sua política de privacidade ainda está em crescimento na cidade, pois aceitar os pets não pode prejudicar o funcionamento do estabelecimento.

A fisioterapeuta Rachel Chaves é tutora do shit-zu Niraj de dois anos e tem como uma das suas principais escolhas os lugares que são pet friendly. " Aqui em Manaus o número de locais que aceitam os pets tem crescido e é comum tanto empreendimentos de grande porte quanto microempresas aceitarem os pets”, destaca.

A tutora da labradora Bibi, de seis anos e do sem raça definida, Sansão, de quatro anos, Jamily Silveira, se que mudou recentemente para Manaus, destaca que possui algumas dificuldades no transporte dos cachorros e que já soube durante a mudança que a cidade apresenta grandes espaços para levar os pets . “Até agora eu tive dificuldade no transporte apenas, não é todo motorista de rede de táxi ou de aplicativo que aceita transportar cachorro, mas eu percebi em alguns lugares que aceitam os pets e que já vão ser os lugares que irei frequentar mais”, comenta.

Restrição e permissões nos shoppings de Manaus

Coleira e guia: dois elementos fundamentais para garantir o bem-estar e a segurança do pet nos shoppings, que devem estar sempre guiados pelos seus tutores. Também por questões de segurança, os tutores também devem estar com os pets no colo durante as escadas rolantes.

A restrição do estabelecimentos obedecem às regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): não é permitida a presença dos pets em praças de alimentação, banheiros e fraldários. E apesar de o shopping ser pet friendly, as lojas possuem a liberdade de poder ou não seguir o conceito.

Onde os pets são bem-vindos?

Fora de shoppings, a questão é mais restrita: em estabelecimentos que prepara alimentos, a entrada é permitida apenas se o lugar dispor de uma área externa, ponto com água corrente e um profissional específico para realizar a limpeza do local.

Confira a lista selecionada por tutores para visita de lugares pet friendly:



Shoppings:

Manauara Shopping

Sumaúma Shopping

Amazonas Shopping

Millenium Shopping

Ponta Negra Shopping

Cervejarias:

Barão Cervejaria - Parque das Laranjeiras

Restaurantes, bares e cafeterias

Gohan Sushi Bar - Parque Dez

Soli Gelato - Vieiralves

Ponta Negra Sushi

Jafred Good Square - Dom Pedro

Muy Gringo ( Containner Mall, Ponta Negra)

House Sushi Bar - Cidade Nova 1

Peixaria do Bosco Km 21 - Iranduba

Morada Café - Morada do Sol Aleixo

Waku Sese - Vieiralves

Redneck (Vieiralves e Container Mall)

Cosa Nostra Pizza - Área Externa Vieiralves

BullDog Dogueria - Vieiralves

Vikings Pub Manaus - Vieiralves

Bar Cantina Benedetta - Dom Pedro

Praça de Alimentação do CSU - Parque Dez

Villa Vassallo - Ponta Negra

Café Regional da Marilza - Parque das Laranjeiras

Sushi Lounge - Vieiralves e Ponta Negra

Tupinambar Restaurante - via Marina do Davi

Fishi Maria - Aeroclube

Park Vieiralves - Vieiralves

Mahalo Fresh Food & Bar - Vieiralves

Restaurante da Keila - AM 010 KM 30

Hotéis

Novotel

Ibis Hotel

GoInn

Hotel da Margem

Demais estabelecimentos

HortiQualy - Adrianópolis

Cirandeira Bela - Novo Airão

Cachoeira Berri d"água - Balbina

Abaré Food and Sup - Tarumã

Flutuante Ecolazer - Tarumã

Dona Pitanga (Área Externa) - Flores

Recanto dos Tukanos - BR 174

Paraíso 21 - BR 174

Akaîu Casa de Praia - Ramal do Açutuba

Pousada Recanto dos Pássaros - BR174