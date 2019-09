Pai procura por filho desaparecido há nove anos em Manaus

Cleuton está desaparecido desde o dia 11 de abril de 2010 | Foto: Divulgação

Manaus - São mais de nove anos em busca de um filho desaparecido e mesmo assim Clovis Samuel, não perdeu a esperança de descobrir o que aconteceu com o filho, Cleuton de Oliveira Samuel, que na época do desaparecimento estava com 22 anos.

Cleuton desapareceu no dia 11 de abril de 2010. Ele saiu de casa, acompanhado de um vizinho, para ir a uma boate situada na rua Lobo D'Almada, no Centro. De acordo com informações colhidas na época, os dois teriam se envolvido em uma briga com os seguranças do estabelecimento e após deixar o local, nunca mais foi visto.

O pai do desparecido, contou que o vizinho foi preso e e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas nunca soube dizer o paradeiro do amigo.

Clovis Samuel, pede a colaboração de todos na divulgação da imagem de Cleuton e quem souber informações que levem a ajudar a esclarecer o desaparecimento do filho, pode ligar para os números: (92) 3248-4037 ou (92) 98121-3276.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops),pelo número: (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria