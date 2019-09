Bairros de Manaus podem ter abastecimento de água comprometido

Manaus- A Águas de Manaus informa que a falta de energia elétrica em vários pontos da cidade, nesta terça-feira (17), causou o desligamento de estações de produção de água e de diversos sistemas que abastecem as zonas Norte, Oeste, Centro-Oeste, Sul e o Distrito Industrial da cidade. Por conta disso, os bairros destas regiões podem apresentar oscilações no fornecimento de água tratada ao longo do dia.

O restabelecimento do serviço está condicionado ao retorno da energia elétrica nos locais. A concessionária Amazonas Energia ainda não informou um prazo para normalização. A partir do retorno da energia elétrica, o abastecimento de água começará a ser normalizado gradativamente em até 24h.

*Com informações da assessoria