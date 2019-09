Prefeitura recupera vias que interligam bairros da Zona Centro-Sul

Manaus- A Prefeitura de Manaus está recuperando 1,3 quilômetro de vias que interligam bairros da zona Centro-Sul à avenida das Torres. As ruas Sushiro e Jean Paul, principais vias de acesso do Conjunto Shangrilá etapas de 1 a 7 já tiveram o asfalto antigo retirado, no processo de fresagem, e estão recebendo a primeira camada de asfalto.

As obras fazem parte da nova etapa do Programa de Requalificação Viária de Manaus - Requalifica 3, lançado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e que pretende recuperar mais 121 ruas em todas as zonas da cidade. O Requalifica é o maior programa de recapeamento executado pela prefeitura de Manaus. Na primeira etapa foram recuperados quase cem quilômetros de vias, num total de 205 ruas.

“Estamos espalhados por toda a cidade, na zona Centro-Oeste, Centro-Sul, na zona Leste e, aqui, no Shangrilá estamos fazendo 1,3 quilômetro de vias que vão facilitar muito a vida das pessoas, por que proporciona a interligação com a avenida das Torres”, afirmou o prefeito Arthur Neto, que vistoriou a evolução dos trabalhos na manhã desta terça-feira, (17), ao lado do secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

Arthur explicou que o Requalifica 3 está nas ruas mais cedo que o Requalifica 2 porque houve um problema burocrático, que já está sendo solucionado. “Queremos aproveitar esse sol magnifico para estabilizar as ruas de Manaus”, afirmou o prefeito, que também confirmou que está destinando R$ 100 milhões para obras complementares de tapa-buracos. “Ou seja, entramos em um bairro com o Requalifica, que reconstrói as principais vias e, paralelamente, trabalhamos com o tapa-buraco nas ruas secundárias”, informou.

