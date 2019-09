Maués será o primeiro município do AM com 100% da iluminação LED

Manaus- O prefeito de Maués, Junior Leite (PSC), lançou nesta terça-feira, (17), o "Meu Bairro em LED" que faz parte do programa municipal de iluminação pública da Prefeitura de Maués. Mais de oito mil pontos em todos os bairros do município serão atendidos com o novo sistema de iluminação mais moderno, eficaz e econômico.

Segundo o prefeito Junior Leite , Maués será o primeiro do Amazonas a ter cobertura 100% LED. "Estamos realizando esse feito inédito no Estado, ultrapassando inclusive a capital Manaus que tem apenas 40% dessa iluminação. Maués avança com trabalho e tecnologias de última geração para melhorar a vida do povo.", disse.

O Meu Bairro Em Led também está gerando mais empregos e renda. Um total de 34 mauesenses, entre motoristas, eletricistas e auxiliares, foram contratados para executar o serviço nos próximos 20 dias simultaneamente em todos os bairros do município.

O jovem Ramon Pereira, de 22 anos, foi um dos contratados pela Prefeitura de Maués para trabalhar como motorista. "Estou muito feliz de fazer parte desse projeto que, além de deixar a nossa cidade mais bonita, valoriza a mão de obra local.", disse.

PROSAI

Maués também recebe investimentos na infraestrutura e saneamento básico, através do Programa Municipal de Saneamento Integral (Prosai), executado pelo Governo do Amazonas, Prefeitura de Maués e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Nesta terça-feira, o secretário executivo da SEINFRA, Marcellus Campello, anunciou que o projeto já está em fase de conclusão e deverá ser entregue à população mauesense no mês de outubro.

"Parabenizo o prefeito Junior Leite pelo trabalho. Maués será usada como modelo e exemplo em outros municípios do Amazonas.", disse.

Através do Prosai, Maués poderá ser referência em mobilidade urbana e também em saneamento básico na Região Norte, tendo mais de 40% das residências com acesso à água potável e tratamento de esgoto.

*Com informações da assessoria