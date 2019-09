Mulher e criança desaparecem de casa em Manaus sem deixar pistas

Ranna saiu da casa onde mora, com a filha dela, uma criança de aproximadamente um ano de idade, sem informar para onde iria. | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Ranna Kemelly Freitas Batista, 18, desaparecida desde a manhã do dia 11 de setembro deste ano.

Segundo a tia dela, Paula Eliza Freitas, no dia do desaparecimento, por volta das 11h, Ranna saiu da casa onde mora, situada na rua Upanema, na segunda etapa do bairro Alvorada, zona centro-oeste, com a filha dela, uma criança de aproximadamente um ano de idade, sem informar para onde iria. Desde então, ela não teve mais notícia sobre a sobrinha.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da desaparecida, ligar para o número: (92) 98853-6838.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria