Flamengo: Casa da moeda lança coleção homenageando 120 anos do clube

Manaus- O Clube da Medalha, por meio da Casa da moeda, oferece ao público apaixonado pelo futebol mais um lançamento de valiosas peças em ouro, prata e bronze.

As moedas comemorativas aos 120 anos do Clube de Regatas do Flamengo constituem peças comemorativas e sem valor comercial, que chamam atenção não só pela qualidade do metal, mas igualmente por seu conteúdo artístico.

São 6 moedas especiais colecionáveis que podem ser adquiridas pelo site do Clube da Moeda.

A edição comemorativa do Flamengo será a de maior tiragem da história da Casa da Moeda, que irá produzir 30 mil unidades das medalhas.

O lançamento oficial das medalhas irá acontecer no dia 15 de Novembro, dois dias antes do aniversário do clube, em um evento no Maracanã.

Clube da Moeda

Desde 1977, a Casa da Moeda criou o Clube da Medalha do Brasil - órgão cultural com o objetivo de promover lançamentos medalhísticos homenageando personalidades e momentos relevantes da nossa história e difundir informações sobre a numismática no Brasil.