Precisa de emprego? Veja cursos gratuitos no Amazonas

Manaus - Mulheres em situação de vulnerabilidade social ainda podem se cadastrar nas vagas remanescentes de cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Governo do Amazonas, através de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Os cursos são gratuitos e as aulas presenciais já estão acontecendo no Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream), localizado na avenida Presidente Kennedy, 399, Educandos, zona sul, até a segunda quinzena de novembro.

As aulas iniciaram na última segunda-feira (16/09). Ao todo, foram oferecidas 120 vagas para os cursos de maquiagem, tranças e penteados, operador de caixa e libras direcionados à mulheres atendidas no Cream. Agora, as vagas remanescentes são para mulheres com baixa renda e situação de vulnerabilidade social de todas as zonas da cidade.

Vagas

Ainda estão disponíveis 10 vagas para o curso de operadora de caixa e 13 vagas para o curso de tranças e penteados. As interessadas devem ir até o Cream para participar de uma seleção, que irá avaliar se a candidata possui o perfil social.

Políticas de prevenção

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta é atuar com políticas de promoção de empoderamento e independência financeira feminina com o intuito de evitar novos casos de violência doméstica. De acordo com a secretária, medidas como estas podem transformar a vida de mulheres em situação de vulnerabilidade.

"Essas mulheres saem daqui qualificadas para conseguirem renda e para trabalharem com baixo investimento. Elas não precisam investir tanto na abertura de um negócio. A ideia é realmente impedir e trabalhar na prevenção à violência, trabalhar a independência financeira, a autonomia dessa mulher para que ela melhore a sua própria autoestima e para que essa mulher não seja uma vítima no futuro", concluiu.

*Com informações da assessoria.