Internos participam de roda de conversa sobre saúde mental

A roda de conversa foi realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) e contou com a presença de psicólogas representantes da Cruz Vermelha, que falaram sobre saúde mental. | Foto: Divulgação

Manaus - Jovens internos e servidores do sistema socioeducativo do Amazonas participaram, nesta quarta-feira (18), de uma roda de conversa alusiva à campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. O encontro foi organizado pela Escola do Legislativo, da Assembleia do Estado do Amazonas, em parceria com o Governo do Amazonas.

A roda de conversa contou com a presença de psicólogas representantes da Cruz Vermelha, que falaram sobre saúde mental.

“Queremos que esses jovens se sintam acolhidos, que eles tenham uma conscientização sobre a valorização da vida. A ideia é mostrar para eles que há esperança e o que eles podem fazer para ter uma vida mental saudável, ter autonomia mental nas atividades diárias”, destacou a psicóloga Camila Macedo.

Um dos locais representados no encontro foi o Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, que atualmente atende 47 internos. No local, além do atendimento pedagógico, os reeducandos também contam com acompanhamento psicológico. | Foto: Divulgação

Um dos locais representados no encontro foi o Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, que atualmente atende 47 internos. No local, além do atendimento pedagógico, os reeducandos também contam com acompanhamento psicológico.

“A gente faz atendimento individual três vezes por semana, além de sessões em grupo e outras atividades, como palestras. Também há o acompanhamento emergencial. Trabalhamos, aos poucos, esses adolescentes nas questões emocionais, cognitivas, de memória, de autoestima. Paralelamente, também procuramos as famílias deles”, explicou a psicóloga do Dagmar Feitosa, Socorro Duarte.

Programação

Ao longo do mês, as atividades relacionadas à Campanha Setembro Amarelo serão direcionadas ao público LGBT, crianças e adolescentes, refugiados alocados em abrigos, além de parcerias com movimentos sociais e instituições.

Na próxima sexta-feira (20), a partir das 8h, a Escola do Legislativo, em parceria com a Sejusc, realizará uma nova ação de cidadania no Centro de Manaus.



A atividade, que oferecerá palestras de sensibilização e prevenção ao suicídio, banho e alimentação, será gratuita e acontecerá na rua Leovegildo Coelho, Centro, zona sul.

LGBTs

O público LGBT também contará com uma roda de conversa sobre o tema no dia 23, a partir das 9h, no auditório da Sejusc, localizado na rua Bento Maciel, 2, Adrianópolis. A programação completa será divulgada no site da Sejusc, em www.sejusc.am.gov.br

*Com informações da assessoria.