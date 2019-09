Buracos em ruas do Japiim prejudicam população

Os moradores do bairro Japiim, situado na Zona Sul de Manaus, reclamam da falta de saneamento básico na área | Foto: Izaías Godinho

Manaus - Os moradores do bairro Japiim, situado na Zona Sul de Manaus, reclamam da falta de saneamento básico na área. Os residentes denunciaram ao Portal Em Tempo que as vias do bairro não recebem os serviços de pavimentação há mais de 3 anos. A população também sofre com esgotos entupidos e alagamento nas vias em dias chuvosos.



Conforme a dona de casa Irlanda da Silva, que mora com a família na rua B2, além da falta de saneamento básico , ocorrem constantes assaltos em uma via que faz ligação entre as ruas B2, B6 e B10.

"Quando chove, as vias ficam intrafegáveis, as crianças não podem brincar e quando os carros passam, molham a gente. Às vezes somos assaltados na frente de casa. A situação está muito difícil", frisou Irlanda.

Um mecânico, que não quis revelar a identidade, afirmou que os próprios moradores compram materiais para ajustar as ruas. "Eu e outros vizinhos nos mobilizamos para comprar seixo e cimento para consertar as calçadas e tapar os buracos nas ruas. Os serviços não tem duração, principalmente em época de chuva", disse o homem.

O condutor, Claude Lima, que é dos líderes comunitários do Japiim, ressaltou que por meio de abaixo assinados algumas obras foram iniciadas. No entanto, o morador afirmou que a população ainda convive com a falta de segurança e infraestrutura em várias localidades do Japiim. "Muitas vezes que a comunidade procura as autoridades, mas os problemas não são resolvidos. Esperamos que os problemas, que são muitos, sejam solucionados pelas secretarias e pelas policias", concluiu Claude.

Em relação à falta de segurança, a Polícia Militar, informou que o patrulhamento nas redondezas no bairro Japiim, é realizado por viaturas motorizadas de duas e quatro rodas da 3ª Companhia Interativa Comunitária (3ª CICOM), Unidade responsável pelo policiamento na área mencionada.

A PM afirmou que são realizados Pontos de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV’s), que são viaturas postas em locais estratégicos, visando ter maior proximidade com os frequentadores do local, "além de agilizar o atendimento das ocorrências naquela região".

Em relação às denúncias relatadas por populares, a Polícia Militar orienta que as vítimas efetuem o registro no distrito integrado de polícia (DIP) da área, para fins de investigação da polícia judiciária, e com base nas estatísticas executar ações imediatas, no sentido de coibir os crimes ou ainda nos casos de flagrante do delito acionar pelo 190.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse ao Portal Em Tempo que realiza ações de infraestrutura no bairro Japiim. "Nesta semana realizamos serviços de tapa-buraco e manutenção de bueiros na rua A13, e estamos também com equipes da secretaria recapeando toda a avenida Portugal. As ruas citadas na sua demanda já foram encaminhadas ao Distrito de Obras da área para serem inseridas no cronograma e receber atendimento na sequência", afirmou o órgão em nota.

Assista a reportagem completa da Web TV Em Tempo: