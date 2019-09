Polícia prende dupla durante assalto em ônibus na zona Oeste

A dupla foi detida e conduzida para o 19º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para as providências cabíveis. | Foto: Divulgação





Manaus - Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram dois homens suspeitos de assalto, na noite desta terça-feira (17), na avenida Padre Agostinho Caballero, bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

Durante a operação Catraca/Saturação, as equipes abordaram o ônibus da linha 129, onde estavam dois homens realizando assalto aos ocupantes do coletivo. Com eles foram encontrados uma arma longa caseira com uma munição intacta e cinco celulares.

A dupla foi detida e conduzida para o 19º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para as providências cabíveis.

*Com informações da assessoria.