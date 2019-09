Sejusc oferece emissão de documentos básicos em Iranduba

Manaus- Neste fim de semana, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), levará serviços de emissão de documentos básicos de identificação ao município de Iranduba. A ação será realizada nas comunidades Jandira e Janauary na sexta-feira, (20) e no sábado, (21).

Documentos como carteira de identidade, primeira e segunda via, e certidões de nascimento, além de itens necessários para documentação básica serão oferecidos no local. O mutirão faz parte do projeto “PAC em Movimento”.

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o “PAC em Movimento” é a proposta adotada pelo Governo do Amazonas para a descentralização dos atendimentos que já são realizados nas Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs).

“Queremos fazer história no Amazonas ao diminuir as distâncias e atender o maior número de pessoas. Proporcionar esses serviços significa dar dignidade à população”, destacou a titular da pasta.

Barreirinha

A ação mais recente do projeto foi realizada em Barreirinha. Na ocasião, 1.168 pessoas, incluindo integrantes de comunidades indígenas, foram atendidas em sete pontos do município.

Documentos necessários

Para solicitar a 1ª via da identidade, é preciso apresentar certidão de nascimento ou casamento, três fotos 3×4 e comprovante de endereço; já para a 2ª via, é preciso levar duas fotos 3×4, certidão de casamento ou nascimento e um comprovante de endereço. Se o solicitante for menor de idade, deverá ir acompanhado dos pais ou responsáveis.

*Com informações da assessoria