Municípios do Amazonas vão receber recursos para saúde básica

Trinta e três municípios amazonenses começaram a receber, a partir desta quarta-feira (18), R$ 8.011 milhões do Piso de Atenção Básico (PAB) do Ministério da Saúde para investimentos em custeio de unidades hospitalares e aquisição de medicamentos destinados à atenção básica de saúde. Os recursos fazem parte de emendas ao orçamento da União de 2017 de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

O dinheiro começou a ser transferido para as contas das prefeituras do interior e será aplicado no programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) com a oferta de serviços de consultas médicas, exames, vacinas e outros procedimentos realizados aos usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Fluviais (UBSFs) em sedes dos municípios e nas comunidades rurais. A expectativa é beneficiar mais de 850 mil pessoas.

Para o senador Eduardo Braga, os recursos do PAB são de grande importância para fortalecer a rede de saúde pública no interior do Amazonas, que carece de uma atenção especial. "Aliado as nove UBS Fluviais que estão funcionando nos municípios, esse dinheiro do PAB representa um alívio para a população que passa ter acesso garantido aos atendimentos de saúde e medicamentos básicos, por exemplo", observou o parlamentar.

Além dos recursos do PAB, Eduardo apresentou emendas para a construção de 20 UBSs Fluviais. Desse total, nove já foram inauguradas e estão levando serviços de saúde em diversas especialidades nos municípios Boca do Acre, Caapiranga, Codajás, Itapiranga, Maraã, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã, Tapauá e Urucurituba. Um dos objetivos das unidades é reduzir o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no interior do Estado.

Outras nove unidades de saúde estão sendo construídas para atender as populações de Ipixuna, Japurá, Urucará, Canutama, Eirunepé, Guajará, Juruá, Manaquiri, Nova Olinda do Norte e Amaturá. O município de Anori vai inaugurar a décima UBS Fluvial neste sábado (21), às 9h, com a presença do senador Eduardo e do prefeito Jamilson Ribeiro Carvalho (MDB) no terminal portuário daquela cidade.

O prefeito de Lábrea, Gean Barros destacou que, mais uma vez, o trabalho incansável do senador Eduardo é motivo de grande felicidade para a população labrense, que vai contar com R$ 611 mil em recursos. "Estamos bastante felizes com essa notícia da liberação dos recursos do PAB por meio das emendas do senador Eduardo. Agora é levar esse benefício ao nosso povo que vive na sede e nas 220 comunidades rurais", informou Barros.



“O senador Eduardo nunca abandonou Silves”, disse o prefeito daquela cidade Aristides Queiroz (MDB) ao tomar conhecimento da liberação de R$ 200 mil do PAB nesta semana. "O povo de Silves agradece mais uma vez todo o empenho e carinho do Eduardo. Ele nunca nos abandonou. Seja na área da saúde, ou na infraestrutura, até na energia elétrica, ele sempre tem nos ajudado. O povo só tem agradecer: muito obrigado Eduardo!", finalizou Queiroz.

