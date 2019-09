Passagens de ônibus em Manaus serão pagas somente por 'cartão'

Manaus - A prefeitura de Manaus determinou que o pagamento da tarifa única do serviço público de transporte urbano da cidade será realizado somente por meio eletrônico. Conforme o decreto 4.587, publicado na última quinta-feira (19), no Diário oficial, as empresas de ônibus tem até 60 dias para adotar as medidas necessárias.

Segundo o decreto municipal, a população vai utilizar o cartão ''Smart Card'' para ter acesso aos ônibus e a necessidade da adoção da medida vai permitir mais segurança aos usuários e trabalhadores dos coletivos . "A necessidade de sistematizar o pagamento das tarifas e as medidas que permitam a maior transparência no fluxo de receitas", afirma trecho do decreto.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Givanci Oliveira, a medida adotada pelo prefeito Arthur Neto não tem como objetivo retirar os cobradores dos coletivos, mas descentralizar o controle econômico das empresas de transporte.

"A gente aplaude as últimas intervenções financeiras que a prefeitura está fazendo em relação às empresas de ônibus. Acredito que essa medida foi, tão somente, para ter o controle total do financeiro das empresas e não para atingir os cobradores. Pois é impossível manter apenas a circulação do cartão", concluiu Givanci.