Vídeo: índios Mura temem segurança com abertura de estrada na AM-254

A etnia Mura teme pela segurança do local com a abertura da estrada | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - A preocupação com o progresso faz com que os indígenas se previnam contra o que pode acontecer. As aldeias estão espalhadas pelo município. Na estrada de Autazes no km 92 da rodovia estadual AM-254, na comunidade São Félix, moram mais de 300 Muras, uma das etnias mais guerreiras do Amazonas. Na escola da comunidade estudam mais de 200 jovens e crianças vindas de todas as partes do município, principalmente pelo rio.

Produção na etnia

No ramal, os indígenas trabalham para o comércio na cidade de Manaus. As mulheres descascam a mandioca para a produção de farinha, enquanto cuidam da produção, o cacique da tribo vai para a mata catar babaçu, fruta comestível onde se extrai óleo. Os indígenas temem que a estrada inferira na produção e invasão de terras.

