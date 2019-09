Vídeo: Governador do AM assina Pacto Nacional pela Primeira Infância

Manaus- O governador do Amazonas Wilson Lima, assinou nesta quinta-feira (19) o Pacto Nacional pela Primeira Infância na Região Norte, evento realizado no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O documento prevê um cronograma de ações até 2020 para promover a proteção das crianças nos primeiros anos de vida.

A primeira infância

Wilson Lima destacou que é necessário um esforço conjunto em defesa da primeira infância | Foto: Diego Peres/Secom

A fase vai desde o momento em que nascemos até os seis anos de idade. Do ponto de vista biológico e social essa é considerada a principal etapa para o desenvolvimento do ser humano.Hoje, milhões de crianças nessa faixa etária estão em situação de risco e vulnerabilidade no Brasil.



Além do governador, assinaram o pacto outros representantes dos três poderes estaduais – Executivo, Legislativo e Judiciário. | Foto: Diego Peres/Secom

O evento encerra nesta sexta-feira (20) com palestras e workshops e devem tratar de temas como violência sexual e violação dos direitos humanos da criança na primeira infância.



