SEC e Cetam oferecem Curso Intermediário de Libras

As aulas do Curso Intermediário de Libras iniciarão no dia 1º | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - Para dar continuidade ao curso básico que aconteceu nos meses de junho e agosto, a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) oferecem, em outubro, o Curso Intermediário de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas na quarta-feira (25) na Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência da SEC (Vila Ninita, avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro, ao lado do Centro Cultural Palácio Rio Negro), das 8h30 às 17h. As vagas são limitadas a 30 pessoas. Terão preferência as pessoas que realizaram o curso básico na parceria SEC/Cetam.

Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos e, no ato da inscrição, apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de que realizou o Curso Básico de Libras.

As aulas do Curso Intermediário de Libras iniciarão no dia 1º de outubro e acontecerão de terça a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, no Cineteatro Guarany, também localizado na Vila Ninita. O curso terá 160 horas de duração e será ministrado pelo professor João Batista.

Serviço: Inscrições para o Curso Intermediário de Libras

Data/hora: Dia 25 de setembro, quarta-feira, das 8h30 às 17h

Local: Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência da SEC, na Vila Ninita, avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro, ao lado do Centro Cultural Palácio Rio Negro

Quanto: Gratuito

*Com informações da assessoria