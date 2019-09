Prefeitura abre processo seletivo para curso especializado em saúde

O curso é uma parceira da Esap e Semsa, com a UEA, e terá duração de 24 meses. | Foto: Divulgação / Semcom

Manaus - O processo seletivo simplificado para a 3ª turma do curso de Especialização em Saúde Pública, será aberto nesta segunda-feira (23). O edital de abertura do PSS, que tem como objetivo contribuir para a formação e qualificação profissional de médicos na Estratégia Saúde da Família (ESF) foi assinado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na noite desta sexta-feira (20).

O curso, oferecido pela Prefeitura de Manaus, é uma parceira da Escola de Saúde Pública (Esap), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e terá duração de 24 meses.

Serão 23 vagas destinadas a profissionais médicos que não possuam vínculo com a Semsa, com carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 11 mil.



O secretário da Semsa, Marcelo Magaldi, ressaltou que o prazo para inscrição é até o dia (18) de outubro, devendo ser feita exclusivamente pelo site: psesap.manaus.am.gov.br . Para conferir o edital, perfil do candidato, documentação necessária, etapas, prazos e outras informações, os interessados deverão acessar o site da Semsa, por meio do link semsa.manaus.am.gov.br.



Promais

O Programa Mais Saúde Manaus (Promais) contribui com a formação e qualificação profissional e integração ensino-serviço-comunidade, a partir de necessidades sociais e do SUS.

Atualmente trabalha com 118 bolsistas, selecionados dentre o universo de aproximadamente 3.000 candidatos participantes dos processos seletivos realizados.