Colisão entre carros deixa quatro pessoas feridas na Constantino Nery

Manaus - Uma colisão entre dois carros deixou quatro pessoas feridas, na manhã deste domingo (22), na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 7h.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades hospitalares da cidade.

A condutora do veículo modelo Gol, segundo testemunhas, estava no sentido Centro-bairro da avenida, quando o carro de modelo Honda City, que trafegava no sentido oposto, tentou fazer uma manobra irregular em frente ao Centro de Convenções Vasco Vasques e acabou acontecendo a colisão.

Com o impacto da batida, a porta direita do Honda City, onde estavam três pessoas, ficou completamente amassada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a retirar as vítimas do carro.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Polícia Militar estiveram no local.

Os veículos foram removidos por dois guinchos do IMMU. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.