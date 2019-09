Presidente do Sinteam e dirigentes da UNE sofrem acidente na BR-319

Manaus - A professora Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), sofreu um acidente de carro, na manhã de sábado (21), quando retornava de Humaitá, no interior do Estado, para Manaus.

Além dela, Peter Silva, dirigente da União Nacional dos Estudantes (UNE), e Rebeca Belchior, do Circuito Universitário de Cultura e Arte (Cuca/UNE), também ficaram feridos. Os três foram encaminhados para hospitais da capital.

Estudantes e professores seguiram viagem, na manhã de quarta-feira (18), pela BR-319, rumo à Humaitá (a 590 quilômetros a sudoeste de Manaus), a serviço da ‘Caravana pela Educação’. Junto com a Missão Chico Mendes da UNE, o grupo percorreu escolas e universidades do município.

Um dos carros caiu em um igarapé | Foto: Divulgação





A atividade em Humaitá encerrou na sexta-feira (20). Na madrugada do dia seguinte, os integrantes da caravana seguiram a viagem de volta. Por volta das 8h30 de sábado, no Km 443 da BR-319, houve um engavetamento entre três veículos – um micro-ônibus, um jipe e uma picape. Um dos carros capotou e caiu do alto de uma ponte.

Os integrantes dos veículos menores foram os que se machucaram. Todos passam bem e não correm risco de morte.

Com informações da assessoria*