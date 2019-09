FPS irá contemplar associações com equipamentos agrícolas

Manacapuru - O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, irá contemplar três associações do setor primário do município de Manacapuru com R$ 596.990,50 em equipamentos agrícolas. A entrega dos implementos acontece na próxima terça-feira (24), às 10h, na avenida Pedro Artes, Centro de Manacapuru, no estacionamento superior do Parque Ingá.

Esta ação irá beneficiar 342 famílias diretamente com equipamentos como triciclo, balança eletrônica, freezer, despolpadora, carrinho para supermercado, computador de mesa, trator agrícola, grade aradora, roçadeira hidráulica, enxada rotativa, carreta, caminhão e outros.

A Associação de Desenvolvimento Rural dos Produtores da Comunidade de Santa Maria do Lago do Pupunha I receberá R$ 142.610,53; a Associação dos Produtores Rurais de Ajaratubinha receberá R$ 194.500,00 e; a Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural Nossa Senhora de Nazaré receberá R$ 191.172,00. Os valores são todos repassados para aquisição de equipamentos agrícolas.

