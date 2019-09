Stand do Senac AM na FIGA 2019 terá oficinas gratuitas

Manaus- O Senac AM participará da edição 2019 da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (FIGA), que este ano traz como tema “Conexões”. Três oficinas gastronômicas serão realizadas no stand Senac e o público poderá participar gratuitamente no Centro de Convenções do Amazonas (CCA), em Manaus.

Os docentes do Centro de Turismo e Hospitalidade Senac AM irão ministrar as seguintes oficinas: Confeitaria Artística; Aproveitamento Integral de Alimentos; Coquetelaria Amazônica e seus Sabores. Os horários serão, respectivamente, 16h, 18h e 20h.

Alunos do Curso Técnico em Cozinha e do Curso de Garçom terão a oportunidade de vivenciar um evento de grande porte e auxiliar os oficineiros na preparação dos pratos. Além dos alunos do CTH, os graduandos em Gastronomia da Faculdade de Tecnologia Senac Amazonas (Fatese AM) irão auxiliar os chefs convidados pela organização da feira.

FIGA

A Feira Internacional de Gastronomia Amazônica ocorre entre os dias (26) e (28) de Setembro, das 15h às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas, na Av. Constantino Nery, Flores, zona centro-sul. O evento gratuito é uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Governo do Amazonas. O estacionamento do CCA estará aberto.

Além das oficinas gastronômicas ministradas pelas instituições convidadas, a FIGA também contará com rodadas de negócios, palestras, mostra de produtos e serviços para bares e restaurantes, cozinha-show e atrações musicais.

*Com informações da assessoria