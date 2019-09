Prefeitura abre Semana do Idoso incentivando a saúde preventiva

Atividades lúdicas e de educação em saúde marcaram a abertura da Semana do Idoso na manhã desta segunda-feira (23), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ajuricaba | Foto: José Nildo / Semsa

Atividades lúdicas e de educação em saúde marcaram a abertura da Semana do Idoso na manhã desta segunda-feira (23), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ajuricaba, localizada na avenida Leste, bairro Alvorada, zona Oeste da cidade. O evento, promovido pela Prefeitura de Manaus, tem foco naimportância do envelhecimento com qualidade de vida.

A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), contou com palestras ministradas por acadêmicos do curso de nutrição da Faculdade Estácio, sobre novos hábitos para o controle do sal e açúcar como alternativa para a prevenção de doenças, além da apresentação da dança paraense “Carimbó”, pelo grupo de idosos “Bem Viver”, daquela comunidade.

A chefe do Núcleo de Saúde do Idoso da Semsa, enfermeira Maria Eliny Rocha, explicou que, no decorrer da semana, que tem como tema “Envelhecer com Saúde”, serão intensificadas as ações de saúde para os idosos em todas as UBSs da capital.

“Especificamente nesta semana haverá uma intensificação das atividades de captação dos idosos. É um momento em que todas as UBSs buscarão fortificar os serviços que já são oferecidos para esse público”, destacou Eliny.

Consultas, encaminhamentos para especialistas, mamografia, avaliação da situação vacinal, atividades de educação em saúde sobre hábitos saudáveis serão alguns dos serviços em que serão oferecidos nas UBSs dos Distritos de Saúde (Disas) do município.

A dona de casa Sigrid de Oliveira Simões, 60, considera que todo dia é o Dia do Idoso e esses eventos especiais facilitam o acesso à saúde. “É importante falar que o idoso é primeiro responsável pela sua qualidade de vida”, afirmou.

