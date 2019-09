Vídeo: estupros crescem no AM e agressores, na maioria, são familiares

Na maioria dos casos, os agressores são conhecidos das vítimas | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Um estudo realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara dos Deputados, revela dados que alertam para o problema na sociedade, 96% dos casos de estupro de menores de 14 anos foram causados por abusadores que compartilham laços sanguíneos ou de confiança com a família da vítima.

Casos de estupro de vulnerável têm crescido aqui no Amazonas, é comum surgirem casos em que as mães são coniventes com as agressões. A violência se propaga principalmente por uma dependência financeira da família em relação ao agressor.

Neste mês, um caso chamou a atenção da mídia e da polícia da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), correspondendo as informações passadas pelo estudo. Uma adolescente de 16 anos era estuprada pelo padastro desde os cinco anos de idade. A mãe da vítima sabia da ação do companheiro e pedia para a filha perdoar o padastro pelos estupros recorrentes dentro de casa.

O crime de estupro de vulnerável é punido na lei brasileira com 8 a 15 anos de reclusão, podendo ser agravado, caso a violência chegue a provocar a morte da criança.

