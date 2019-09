Seas promove ações em alusão ao Setembro Amarelo

Manaus- A palestra seguida de roda de conversa sobre depressão e suicídio, além de atividade laboral e interativa, fazem parte da programação que a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), por intermédio da Gerência de Recursos Humanos, via Bem-Estar do Servidor, vai realizar nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), no auditório do órgão. As atividades aludem ao Setembro Amarelo, campanha de prevenção nacional ao suicídio, prática motivada pela depressão.

Serão dois dias de ações que têm como objetivo esclarecer, interagir e compartilhar questões de saúde mental sobre depressão e suicídio . Na terça-feira (24), a programação acontece no horário da manhã, de 9h às 11h, com palestra ministrada pela psicóloga Ketlen Nascimento sobre depressão e suicídio, seguida da roda de conversa.

A programação da quarta-feira (25) será realizada à tarde, das 14h às 15h, com o educador físico Yan Hael, que irá desenvolver atividades laboral e interativa, mostrando a importância da prática da atividade física para a prevenção à depressão e ao suicídio. O educador físico recomenda aos servidores que usem roupas leves para a prática das atividades.

O setor de Bem-Estar do Servidor da Seas, criado na atual administração do órgão, adotou a campanha Setembro Amarelo, criado pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), por entender a importância de se conscientizar os servidores e a comunidade em geral que o suicídio pode e deve ser evitado, bastando para isso uma palavra de estímulo.

Ketlen Nascimento disse que o setor de Bem-Estar do Servidor está a reboque das campanhas nacionais mensais, e por este motivo se organiza para propiciar os servidores espaço para a discussão do tema em questão. “Em setembro não queremos ficar de fora e vamos tratar o tema suicídio, trazendo junto a questão da depressão. Esse assunto precisa ser tratado por todos porque, muitas vezes, um colega ao nosso lado está em processo de depressão, indo para um possível suicídio, e não observamos”, mencionou.

A ideia da palestra, conforme a profissional, é despertar no servidor da Seas o papel de agente multiplicador. “Precisamos ouvir mais, quebrar os preconceitos, as barreiras, enfim, ter um olhar cuidadoso para com quem está ao nosso lado, pois na correria do dia a dia não percebemos esses detalhes, o que pode levar alguém a óbito”, disse, ressaltando entre os sinais de alerta o isolamento social, tristeza constante, sono excessivo, baixa autoestima e outros.

